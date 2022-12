Spalletti: «Ilic? Preferisco tenermi Demme e vi dico perché»

Spalletti durante il ritiro in Turchia ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Ilic che piace molto anche alla Lazio

Tra poche settimane prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, e la Lazio è già a lavoro per garantire a Sarri la rosa adeguata per il proseguo della stagione. Uno dei nomi nella lista di Tare è Ilic, ma il suo arrivo era legato ad un eventuale partenza di Luis Alberto.

Oltre alla Lazio, sul giocatore sembra esserci anche il Napoli ma Spalletti in conferenza stampa ha voluto far chiarezza a riguardo, sottolineando di puntare di più su Demme.

PAROLE – «Noi siamo a posto così, ci sentiamo tranquilli e non vogliamo avvenga niente, nè in entrata nè in uscita, poi se qualcuno ha la necessità di giocare di più perché effettivamente Demme ha giocato meno delle potenzialità che ha»

«Però ha avuto anche un infortunio, ma se vuole giocare cercheremo poi di restare così lo stesso perché ho altri giocatori per poter sopperire numericamente alla sua assenza. Poi ci sarà il mercato che nello scorrere può mettere a disposizione cose, ma non è nei nostri pensieri.»

«Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide»