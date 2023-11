Spalletti non convoca Immobile. L’ex Giordano: «Poteva per questo motivo, ma…»

Bruno Giordano ha commentato la mancata convocazione di Ciro Immobile con la Nazionale Italiana e le motivazioni di Luciano Spalletti

Intervenuto a RadioSei l’ex giocatore della Lazio Bruno Giordano ha espresso la sua opinione sulla mancata convocazione di Ciro Immobile con la Nazionale Italiana di Spalletti. Ecco un estratto delle sue parole.

IL COMMENTO – «Se Spalletti ha fatto questa scelta è perché ci crede, non mi sento di criticarlo adesso. Avrebbe potuto sceglierlo visto che si gioca all’Olimpico per avere più sostegno. Ma anche noi fino a pochi giorni fa abbiamo detto che Ciro non fosse al massimo della condizione. Le prossime due gare saranno determinanti per evitare un altro flop, ora dobbiamo pensare alla nazionale. Spalletti non è un ruffiano, in questo momento non lo vede sereno e ha fatto altre scelte».