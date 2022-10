Spal, De Rossi incensa Murgia: «Va a duemila in ogni allenamento, ha giocato nella Lazio»

De Rossi ha elogiato Alessandro Murgia – ex giocatore della Lazio – dopo la vittoria della Spal sul Cosenza

De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. Una sfida importante per l’ex giocatore che ha ritrovato in squadra anche Alessandro Murgia, ormai protagonista importante della squadra estense. Dopo la pesante vittoria contro il Cosenza, De Rossi ha parlato proprio del ragazzo:

«Quando arrivi in una squadra nuova e guardi i valori, mi sono chiesto chi ha giocato in serie A. Murgia è uno di questi, giocava nella Lazio e ha fatto un gol importante in Supercoppa. È un ragazzo a posto, si allena ai duemila tutti i giorni e io valuto quello che vedo. Di quello che è stato negli ultimi due anni sinceramente non mi interessa».