Spagna Italia, dove vedere la partita in diretta TV e streaming: tutti i dettagli in vista del match di Euro 2024 di stasera

L’ Italia torna in campo per affrontare la Spagna nella seconda giornata del girone B di Euro2024. Il match è in programma stasera alle ore 21 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen.

La gara sarà visibile in chiaro su Rai Uno, ma anche sui canali di Sky Sport. Sarà possibile inoltre seguire la sfida anche in streaming sulle app RaiPlay, NOW TV e SkyGo.