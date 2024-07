Spagna-Germania 1-1: si va ai supplementari

Il risultato del quarto di finale Spagna-Germania ad Euro 2024, finisce 1-1 ai tempi regolamentari: Wirtz risponde a Dani Olmo

Finisce in parità il quarto di finale Spagna-Germania ai tempi regolamentari. Primo tempo molto combattuto ed equilibrato. Non mancano le occasioni per entrambe le squadre e neanche l’agonismo, che in alcuni casi eccede anche per colpa del metro arbitrale di Taylor. La Spagna perde nei primi minuti Pedri su un brutto intervento di Kroos (non ammonito). Nella ripresa ci pensa allora il suo sostituto, Dani Olmo, a portare in vantaggio le Furie Rosse, su assist del solito Yamal. Dopo il gol la Germania ha avuto alcune importanti occasioni per pareggiare, in particolare con il palo di Fullkrug e poi sul pallonetto di Havertz sul rinvio sbagliato di Unai Simon, che esce di un soffio sopra la traversa. Nel finale arriva il pareggio dei tedeschi con Florian Wirtz, su una gran sponda di Fullkrug.