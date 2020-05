Spadafora annuncia: «Riforma vera del mondo dello sport»

Il Ministro dello Sport ha annunciato, durante una diretta su Facebook, le prossime mosse per cercare di migliorare lo sport in Italia

Non appena la tempesta causata dal Coronavirus sarà finita, lo sport italiano ha bisogno di una bella ringiovanita.

A pensarlo non è solo il popolo, ma direttamente Vincenzo Spadafora. In diretta su Facebook, il Ministro dello Sport ha annunciato: «Il mio primo impegno, superate le prossime settimane e portato a casa il risultato di aver messo in sicurezza tutte le realtà sportive, sarà quello di mettere mano a una riforma vera del mondo dello sport. Durante questo lockdown sono emersi molti dei problemi e delle difficoltà che il mondo dello sport ha da sempre e che in tempi normali nessuno ha mai affrontato».