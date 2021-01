Spadafora: «Riapertura stadi? Non credo per questa stagione»

Le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sull’apertura degli stadi ai tifosi nel corso di questa stagione

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto nel corso della trasmissione Titolo V su Rai Tre e – tra i vari argomenti toccati – ha parlato anche del ritorno dei tifosi negli stadi. Le sue parole:

«Quando riapriranno gli stadi? Credo che per questa stagione sarà complicato vedere gli stadi col pubblico. Pensare di poter avere un numero elevato di persone che vanno tutte in una stessa direzione, con tutto quello che ne consegue in termini di controlli e sanificazioni, è veramente molto complicato. Il Dpcm scade il 5 marzo, ma eventualmente bisognerà prima pensare a una riapertura graduale dello sport di base. Come governo dobbiamo stabilire delle priorità».