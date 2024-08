Southampton-Lazio 1-0, si sblocca il match con Ben Brereton ma che errore di Isaksen!

Southampton Lazio, si sblocca il match a favore degli inglesi con Brereton che sfrutta l’assist di Alcaraz e porta in vantaggio i suoi

Si sblocca la gara in Inghilterra tra Southampton e Lazio, e a passare in vantaggio è la formazione inglese al 5′ con Ben Brereton. Isaksen perde palla su contrasto di Alcaraz, palla subito a Ben Brereton che si accentra dalla sinistra e dal limite dell’area calcia sul secondo palo, dove Provedel non può arrivare.