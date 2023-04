Sousa: «L’inchiesta legale? Ho parlato con De Sanctis e non c’è preoccupazione»

Sousa, il tecnico della Salernitana altro club coinvolto nel controllo della Guardia di Finanza fa chiarezza sulla vicenda in conferenza

Alla vigilia del delicato match di campionato contro l’Inter, in conferenza stampa Paulo Sousa fa chiarezza riguardo gli ultimi controlli della Guardia di Finanza nella sede del club

PAROLE – Con la squadra non ne abbiamo parlato, anche perché non è una cosa che possiamo controllare. Non ho sentito nemmeno che i ragazzi ne hanno parlato, abbiamo lavorato solo sulla strategia e sui momenti specifici del gioco per preparare la partita di domani contro l’Inter. Io e il direttore ne abbiamo parlato, De Sanctis mi ha messo al corrente ma senza nessuna preoccupazione