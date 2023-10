Sottili: «Sarri è uno degli allenatori più all’avanguardia tra quelli in circolazione». Le parole dell’allenatore ed ex giocatore

L’allenatore Stefano Sottili, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb riguardo il momento della Lazio e ha espresso la sua opinione su Sarri. Le sue parole.

PAROLE– «Non lo dico perché è mio compaesano, ma Sarri ha davvero grandi qualità. In alcuni momenti gli allenatori sono chiamati a risolvere delle problematiche, e certamente qualche punto in più in campionato la Lazio poteva averlo, ma in Champions ha grandi chances per andare avanti. Lo ripeto, Sarri è in assoluto uno degli allenatori più preparati e all’avanguardia tra quelli adesso in circolazione, e sono certo che risolverà con la squadra i problemi emersi per tornare a esprimere con continuità quel calcio che lo scorso hanno ha permesso al club di arrivare secondo in classifica».