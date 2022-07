Fiorentina, Sottil: «Obiettivi? Almeno 10 gol e la Champions»

Riccardo Sottil, dal ritiro della Fiorentina di Moena, ha fatto il punto sugli obiettivi stagionali personali e di squadra

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Moena, Riccardo Sottil ha parlato degli obiettivi stagionali personali e della Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da FirenzeViola:

«Non mi piace mettere dei target prefissati… però sì, almeno dieci gol li vorrei fare. Come squadra è chiaro che vogliamo migliorarci, vogliamo alzare l’asticella ma sappiamo anche che ci sono squadre molto attrezzate per fare bene. Inutile nasconderci, fare meglio del 7° posto vuol dire andare o in Champions o in Europa League».