Sorteggi Europa League: la Lazio pesca il Porto ai playoff

Sorteggi Europa League: sarà il Porto l’avversario della Lazio, in una sfida che si preannuncia particolarmente ostica

Sarà il Porto l’avversario della Lazio negli spareggi di febbraio dell’Europa League, validi per l’accesso agli ottavi della competizione. I biancocelesti giocheranno la prima gara in casa, col ritorno in Portogallo.

La gara di andata si giocherà il 17 febbraio, mentre la sfida di ritorno il 24 dello stesso mese. Sorteggio duro per gli uomini di Sarri che hanno preso una delle squadre più ostiche del lotto.