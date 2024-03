Sorrentino: «Sarri e Mou? Dicono che i due maestri della panchina siano stati traditi, ma…». Le parole del giornalista

Lazio e Roma hanno salutato Maurizio Sarri e Josè Mourinho. Andrea Sorrentino nel suo commento a Il Messaggero, spiega come anche senza i due blasonati allenatori ci possa essere futuro.

PAROLE– «Dicono che i due maestri della panchina, seppur navigatissimi, siano stati traditi e raggirati da congiure di giocatori infidi; o anche fiaccati dalla vituperata “piazza”, la città brutta e cattiva che divorerebbe i suoi figli come un Saturno pallonaro. Nutriamo dubbi su entrambe le ricostruzioni. Quando si interrompe un rapporto tra allenatore e squadra e non c’è più comunione di intenti, è ben difficile, da fuori, capire se sia nato prima l’uovo o la gallina; cioè chi per primo abbia sfiduciato chi, se il tecnico o i giocatori, o tutt’e due insieme, per stanchezza reciproca ».