Soriano mette nel mirino la Lazio: «Dobbiamo partire forte!»

Il Bologna di Roberto Soriano affronterà la Lazio nella prima partita del nuovo campionato: le parole del rossoblù

Roberto Soriano ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo mettendo nel mirino la Lazio, in vista della prima partita di campionato.

LAZIO-BOLOGNA – «Cosa vi ha detto Mihajlovic prima di partire? Ci ha detto di essere dei professionisti come sempre, di iniziare a spingere fin da subito per il campionato strano che sarà con la pausa a novembre. Dovremo partire forte fin dalla prima giornata. Lui sa che non lo deluderemo».