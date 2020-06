Lazio, tanti auguri Sora Lella: oggi sarebbero 105 anni

La nonna della televisione italiana, autentica icona della romanità, oggi avrebbe compiuto 105 anni. La Sora Lella era tifosa della Lazio

Con la sua spontaneità, saggezza ed ironia ha esportato la romanità in tutta Italia: la Sora Lella (Elena Fabrizi all’anagrafe) è tutt’ora nei cuori di tutti ed oggi avrebbe compiuto 105 anni.

Oltre alla sua spiccata dote per la recitazione, è sempre stata sotto gli occhi di tutti la sua passione per i colori biancocelesti. Celebre divenne la sua dichiarazione durante un’intervista: «Di tutta la famiglia sono l’unica laziale, la pecora nera. Mio nipote ha 16 anni e sa tutto sulla Roma e mi dice: «Ma perchè sei laziale?». Ma come perchè, la Lazio è nata prima della Roma, io sono romana e voglio essere della Lazio».