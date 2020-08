SOCIAL I giocatori della Lazio si godono le vacanze FOTO

Alcuni scatti direttamente dalle storie Instagram dei giocatori biancocelesti, i quali si godono le vacanze.

Dopo una stagione incredibile ed imprevedibile sotto tutti i punti di vista, i giocatori biancocelesti possono godersi un po’ di meritato relax in attesa dell’inizio della nuova stagione sportiva.

Le mete preferite in tale ottica sono quelle marittime: c’è chi preferisce l’Italia, come Immobile e la moglie Jessica, in vacanza ad Ischia e Positano, e chi l’estero, come Correa, Luiz Felipe e Lucas Leiva, tutti insieme a Formentera.

C’è chi si gode qualche momento intimo insieme a qualcuno di speciale, come nel caso di Sergej Milinkovic-Savic e la sua ragazza Natalija, o Jony, in compagnia della moglie Teresa, o chi invece come Patric preferisce la compagnia dei propri “hermanos”.

In un modo o nell’altro, i giocatori biancocelesti si godono una meritata vacanza.