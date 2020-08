Lazio, Francesco Acerbi, con un post sul proprio profilo Instagram, ha ringraziato il nutrizionista Iader Fabbri con un post su Instagram

In un periodo caldo come quello estivo, per affrontare un match di calcio diventa fondamentale il tema della nutrizione. Saper integrare i giusti nutrienti è la base per poter mantenere la più adeguata condizione psico-fisica.

Per questo, il difensore biancoceleste Francesco Acerbi ha ringraziato il nutrizionista Iader Fabbri sul proprio profilo Instagram.