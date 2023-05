Smalling snobba la Lazio: «A Roma si incontrano più tifosi giallorossi» Le parole del centrale giallorosso

Intervistato ai microfoni di StarCasinò Sport, il centrale della Roma, Cris Smalling, ha parlato anche della rivalità con la Lazio.

LE PAROLE– «È stata una grande sensazione arrivare in un grande club come la Roma, riuscire ad adattarsi e sentire tutto l’affetto di tifosi e compagni. È uno dei motivi principali per cui sono ancora alla Roma. Anche nelle città dove ho giocato in precedenza, come a Manchester, ci sono molti tifosi di altre squadre. Qui ci sono tantissimi tifosi della Roma, ci sono anche laziali ma mi capita di incontrare esclusivamente tifosi della Roma. Credo sia positivo sentire la pressione di vincere e ottenere risultati, è ciò per cui si impegnano tutti i grandi giocatori»