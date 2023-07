Smalling lancia la sfida: «Non siamo contenti di essere finiti dietro la Lazio»

Smalling, il difensore inglese rilascia alcune dichiarazioni parlando del derby e della Lazio ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Smalling rilascia alcune dichiarazioni parlando anche della Lazio, ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – La Roma non gioca la Champions dalla stagione 2018/19? Troppo, per un club come la Roma è l’obiettivo minimo. Anche questo ci deve dare la spinta per una maggiore regolarità. Non siamo contenti di essere finiti dietro la Lazio e che loro giochino la Champions e noi no. Ma sono sicuro che questo ci darà la motivazione giusta per risalire

DERBY – Ho giocato il derby di Manchester anche se la rivalità più forte è tra United e Liverpool. Ma il clima di un Roma-Lazio non è paragonabile: come ambiente, attesa, avverti qualcosa di diverso