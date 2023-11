Smalling, attimi di grande terrore nella villa a Roma del difensore domenica: i dettagli

Smalling, l’ex difensore dello United ha vissuto domenica sera attimi di vero terrore nella sua abitazione a Roma: ecco cosa è successo

Il momento non è certamente dei migliori per Smalling, il quale vede il suo rientro in campo con la Roma allontanarsi dopo il suo infortunio. Il destino però ha messo a dura prova ancora l’ex difensore dello United, domenica sera alle 21 infatti nella sua abitazione a Roma sono entrati dei ladri, e fortunatamente non c’era nessuno della famiglia del calciatore, da una porta finestra, ma fortunatamente non sono riusciti a portare via la cassaforte ma hanno comunque portato via diversi oggetti di valore. La polizia ha aperto le indagini

Non è nuovo a questi episodi purtroppo Smalling, visto che un evento del genere gli è già capitato nel 2021, e le cose andarono molto peggio visto che i ladri puntarono la pistola contro i suoi cari e fu costretto ad aprire la cassaforte.