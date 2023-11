Slavia Praga-Roma, le formazioni ufficiali: le decisioni di Mourinho in vista della Lazio. Ecco le scelte dei tecnici per il match di stasera

Mancano davvero pochi giorni a Lazio – Roma, ma stasera i giallorossi incontrano lo Slavia Praga. Il match è valido per la quarta giornata del Gruppo G di Europa League. Stando alle formazioni ufficiali, il tecnico giallorosso non rinuncia dal primo minuto a Dybala, da poco rientrato da un infortunio al collaterale, e nemmeno a Lukaku. Di seguito le scelte in vista anche del derby.

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Boril; Jurecka, Chytil, Provod. A disp. Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Hromada, Ogungbayi, Sevcik, Tijani, Tomic, Van Buren. Vicek, Wallem, Zachoval. All. Trpisovsky.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Ndicka, Mancini; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. A disp. Rui Patricio, Boer, Cherubini, Costa, Cristante, Dybala, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Renato Sanches. All. Mourinho.