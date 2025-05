Skriniar Lazio, c’è un nuovo club sulle tracce dell’obiettivo per la difesa: tutti i dettagli

La Lazio continua a monitorare il mercato dei difensori in vista di una possibile rivoluzione estiva del reparto arretrato. Tra i tanti nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste spicca quello di Milan Skriniar, ex Inter, attualmente in prestito al Fenerbahçe ma ancora di proprietà del Paris Saint-Germain.

Lo slovacco, reduce da un’annata positiva in Turchia, rientrerà formalmente a Parigi a fine giugno, ma difficilmente resterà al PSG, dove non ha trovato continuità. La Lazio lo segue con attenzione: la sua esperienza in Serie A, il carisma e le qualità difensive lo rendono un profilo ideale per rinforzare il pacchetto arretrato, che potrebbe perdere pedine importanti come Romagnoli, Gila, Patric e forse anche Gigot.

Ma attenzione al Fenerbahçe, che non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente. Il club turco starebbe valutando l’idea di trattenerlo a titolo definitivo, forte del buon rendimento del giocatore e del gradimento mostrato da tecnico e tifoseria. A rendere l’operazione complessa per entrambe le pretendenti resta l’alto ingaggio percepito da Skriniar al PSG.