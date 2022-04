Siviglia: «Occhio al Torino. E su Immobile e Acerbi...»

Siviglia ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi sul match con il Torino, ma anche su alcuni singoli

MATCH – «La Lazio deve dare continuità in vista della griglia finale che si andrà a formare per i piani alti della classifica. Il Torino però sta bene e lo ha dimostrato anche nella mia sfida contro il Milan. Alla fine sono convinto che i biancocelesti arriveranno in Europa League. Pur riconoscendo le qualità della Fiorentina che sta facendo bene, la Lazio ha la forza per raggiungere quel traguardo».

IMMOBILE E ACERBI – «Immobile con la Nazionale ha ricevuto tante critiche ingenerose. L’Italia è fortunata ad avere un giocatore come lui. Siamo andati a rispolverare Balotelli, giusto per capire che qualcosa manca. Immobile ha numeri straordinari, se lo andiamo pure a criticare… Se Mancini chiama è giusto che risponda ancora presente. Le critiche nel nostro mondo ci stanno, ma bisogna accettarle e digerirle. Gli consiglio di andare avanti per la sua strada. Acerbi? Il suo futuro è tutto da vedere. Lui è un grande difensore, ma quest’anno è andato in difficoltà. Comunque ci si dovrà sedere attorno e vedere se le volontà di società e giocatore coincidono».