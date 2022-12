Siviglia, Isco fa spazio a Luis Alberto? La situazione

Isco potrebbe già lasciare il Siviglia dopo soli 6 mesi dal suo arrivo a parametro zero: Monchi torna su Luis Alberto?

Potrebbero presto intrecciarsi i destini di Isco e Luis Alberto. Come riportato da elgoldigital.com infatti, l’ex Real Madrid, che in questa prima parte di stagione ha inciso pochissimo con zero gol e solo due assist in 12 partite, potrebbe lasciare il Siviglia dopo soli 6 mesi con Betis e Napoli sulle sue tracce.

In caso di uscita del classe ’92, Monchi, DS degli andalusi, potrebbe tornare prepotentemente su Luis Alberto, su cui l’ex dirigente della Roma ha posato gli occhi ormai da tempo.