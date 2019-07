Liverani in conferenza stampa: «Mihajlovic? Riuscirà a sconfiggere la malattia»

Fabio Liverani, all’interno della sua conferenza stampa di inizio ritiro, ha dedicato un pensiero all’amico Sinisa Mihajlovic

L’allenatore del Lecce Fabio Liverani, in occasione della conferenza di presentazione del ritiro di Santa Cristina, ha parlato di Sinisa Mihajlovic: «Per me è un tasto dolente, non mi piace esporre in pubblico i pensieri personali. Oltre che un compagno, Sinisa è un amico e sono in difficoltà a parlare di queste cose. Conosco l’uomo, vincerà lui e lo farà anche per i suoi figli. Gli auguro il meglio».

YILMAZ – Liverani parla anche del possibile approdo di Yilmaz, a più riprese vicino alla Lazio: «Faccio fatica a parlare di calciatori non nostri e Burak non lo è. Resta una grande occasione, se arriverà sarà ben accetto».