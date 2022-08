Mihajlovic: «Partita difficile oggi, sul mercato idee chiare»

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato a pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Lazio: le sue parole

Intervistato da Sky, Sinisa Mihajlovic ha parlato nel pre-partita di Lazio-Bologna:

«Vediamo dopo la partita, la gara è difficile per entrambe. Se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Cerchiamo di fare la nostra gara e vediamo che succcede. C’è compattezza, i calciatori più esperti con me devono trascinare tutto il gruppo, giovane e con tanti stranieri. Dobbiamo tirare fuori il massimo e fare meglio dello scorso anno. Sul mercato le idee sono chiare, ci vuole pazienza ma credo che alla fine la società rinforzerà la squadra per essere più competitivi, questo è sicuro».