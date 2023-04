Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ed ex Lazio, ha commentato la sentenza che ha ridato i 15 punti alla Juve

In conferenza stampa Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ed ex Lazio, ha commentato così la sentenza Juve:

«Io guardo la classifica attuale come in passato, la Juve è a 59 punti, se vince stasera va seconda. Avevo solo chiesto tempi celeri. Così è difficile per tutti, compresa la Juventus».