Braglia: «Champions? Lazio di Sarri favorita, ecco il motivo»

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato della corsa Champions League in campionato indicando la Lazio di Sarri coma favorita

Ospite alla trasmissione Cose di Calcio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così della corsa Champions:

«Molte squadre ad oggi stanno combattendo per la Champions, ma credo che nonostante abbia la panchina corta, la Lazio abbia un gioco migliore e superiore alle altre, ma non sulla carta, sul campo. Ad esempio l’Inter, ha una situazione opposta: ha una buona rosa ma su quel rettangolo verde, i risultati non sono così lampanti».