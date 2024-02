Simeone torna in Serie A? La clamorosa indiscrezione: dove può andare l’ex Lazio. Le ultimissime

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione riguardante la panchina dell’ Inter. Secondo El Pais Diego Simeone vorrebbe infatti allenare i nerazzurri nel proprio futuro.

Il tecnico spagnolo, ex Lazio, affronterà proprio la sua ex squadra da giocatore proprio nella sfida Champions, in programma questa sera a San Siro.