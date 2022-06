Simeone Lazio, Piscedda: «Sarebbe una scelta da grande squadra»

L’ex biancoceleste Piscedda ha detto la sua sulle voci di un interessamento della Lazio per Simeone

L’ex biancoceleste Massimo Piscedda, ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua sulle voci di un interessamento della Lazio per il Cholito Simeone.

SIMEONE – «Sarei felicissimo se la Lazio puntasse su Simeone. È un grande attaccante, vorrebbe davvero dire costruire un grande attacco e fare una scelta da grande squadra. È un attaccante simile ad Immobile, sarebbe l’ideale».

PORTIERE – «La Lazio ha bisogno di un portiere, Carnesecchi è un buon profilo ma è chiaro che bisogna sapere l’entità del danno. Se non si potrà prendere lui si andrà su un altro profilo. Aspettiamo gli accertamenti ed i tempi di recupero, mi auguro che per lui non ci sia nulla di grave. Io da calciatore mi sono lussato una spalla e devo dire che il fastidio me lo sono portato dietro per sempre pur continuando a giocare. Io non facevo il portiere, non mi sono operato, questo va specificato. Nel caso in cui venisse stimato uno stop di 3-4 mesi prenderei un altro portiere».