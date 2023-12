Simeone a Sky: «Fortunati sul primo gol, nel primo tempo la Lazio ci ha chiuso. Ma poi…». Le parole del tecnico dell’Atletico

PARTITA – «Non pensiamo tanto ai numeri, pensiamo a quello che è successo oggi. Siamo stati fortunati in occasione della prima occasione in cui abbiamo trovato il gol. Loro ci hanno chiuso nel primo tempo non permettendoci le transizioni. Nel secondo tempo abbiamo allargato il gioco e con il secondo gol abbiamo chiuso la partita».

QUATTRO SPAGNOLE AGLI OTTAVI – «Non succedeva da un paio di anni. La Real Sociedad è una grandissima squadra, Barcellona e Real Madrid sono sempre forti e noi abbiamo fatto un passo in più in questa stagione. Noi stiamo cercando di aumentare la velocità del gioco in questa stagione».

NUOVO MODO DI GIOCARE – «Non si sa dove possiamo arrivare, il calcio si gioca in maniere diverse e si può vincere in maniere diverse. Oggi i giocatori che abbiamo ci chiedono di giocare così. Quando abbiamo vinto la Liga due anni fa abbiamo iniziato col 5-3-2 e i giocatori che arrivano ci permettono di avere più qualità».

12 ANNI ALL’ATLETICO – «Vivo ogni giorno e sto bene dove sono. Vivo bene a Madrid e ho una società che può dare di più che continua a crescere. La società ha bisogno di risultati e per me è uno stimolo,

SORTEGGIO COL NAPOLI – «Lui lo vuole, ora sta giocando un po’ meno. Ha voglia e vorrebbe giocare. Il Napoli ha fatto una grande stagione e ora si sta riprendendo col nuovo mister, c’è anche l’Inter, il PSG e altre squadre molto forti, anche perché sono agli ottavi».