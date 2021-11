Silvestri: «Dobbiamo stare sereni per uscire da questo momento»

Silvestri ha parlato a Udinese Tv nel post match tra Udinese e Genoa, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Le parole

«È stata una partita particolare, loro si sono difesi molto bene, con ordine, noi dobbiamo scrollarci di dosso le paure e i pensieri negativi perchè questo non ci aiuta a dare il 100%. Si può uscire da questa strana situazione con tranquillità, lavorando bene con serenità, penso che abbiamo tutto ciò che serve per farlo, la società è tranquilla, abbiamo qualche pressione ma è normale, dobbiamo stare sereni per uscire da questo momento un pò così. Dispiace per i tifosi perchè oggi era una giornata perfetta per vincere, comunque non abbiamo perso e preso gol e questo deve essere un punto di partenza per andare avanti”»