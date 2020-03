Sicula Leonzio, Leonardi: «Adamonis qui valorizzato tornerà alla Lazio più forte»

Sicula Leonzio, le parole del patron del club siciliano Leonardi in merito ai prestiti dei giocatori dalle squadre di A

Da molti anni ormai Lazio e Salernitana collaborano tra di loro. Molto spesso la società biancoceleste gira infatti alcuni giocatori ai granata, per dare spazio agli stessi in un campionato inferiore e per “fargli fare le ossa”. Spesso poi tornano alla base e diventano un valore aggiunto per la Lazio. Stessa cosa fa la Sicula Leonzio come afferma il suo presidente Giuseppe Leonardi sulle pagine de La Sicilia.

«Faccio l’esempio di Adamonis, un ’97 della Lazio, appunto, che qui è stato valorizzato e che tornerà alla base più forte. Noi abbiamo dato alcuni giocatori in D al Marina che li sta valorizzando».