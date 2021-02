Sibilia rieletto presidente della LND: «Vi ringrazio per la fiducia»

Cosimo Sibilia è stato rieletto alla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti: non ritira però la candidatura alla FIGC. Le sue parole

Cosimo Sibilia è stato rieletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Ecco le sue parole riportate da Italpress.

CANDIDATURA PRESIDENZA FIGC – «Ritengo la mia candidatura per la Federcalcio un segnale di coerenza rispetto a un accordo sottoscritto dall’allora presidente della Lega Pro, dal presidente degli allenatori e dal presidente degli arbitri, con l’ex presidente federale Giancarlo Abete come garante di questo accordo. Ci fu un’intesa con un documento scritto, in questo momento disattesa: per restare coerente ho ritenuto di non rinunciare alla candidatura, pur in un momento estremamente complesso, con la piena consapevolezza di come sia possibile migliorare la realta».

PRESIDENTE LND – «Sin da ora desidero ringraziarvi per la fiducia ricevuta non mi sento candidato a titolo personale ma in rappresentanza del mondo dilettantistico e giovanile. Il mio programma prevede la revisione del sistema professionistico, la riorganizzazione della giustizia sportiva e il rilancio dell’impiantistica».