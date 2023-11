Shevchenko: «Ho l’Italia sempre nel mio cuore ma stasera io tifo Ucraina»

Shevchenko, l’ex attaccante del Milan ha parlato in occasione della gara di questa sera della sua Ucraina contro l’Italia

Intervenuto ai microfoni del Tg1, Schevchenko ha parlato cosi della delicata sfida di questa sera della sua Ucraina contro l’Italia

PAROLE – Significa tanto per noi, si può dare soddisfazione e sollievo a tanti ragazzi che sono in guerra, in prima linea, da mesi. Per noi è la chance di dare un po’ di felicità a loro. Siamo pronti: rispetto tantissimo l’Italia che è una grande squadra, ma spero che oggi vinca l’Ucraina”