L’arrivo di Shevchenko al Genoa squarcia il cielo della Serie A: la nuova proprietà batte il primo colpo a pochi giorni dal closing

Tutto si poteva ipotizzare in un tranquillo venerdì di novembre, tranne il ritorno immediato in Italia di Andriy Shevchenko, di fatto il nuovo allenatore del Genoa. Fatale a Ballardini il pareggio agguantato in extremis contro l’Empoli, non sufficiente per rinsaldare la panchina.