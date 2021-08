Shaqiri: «Cercato da tanti, voglio aiutare il Lione a tornare a brillare»

Xherdan Shaqiri, centrocampista svizzero, è un nuovo giocatore del Lione, ecco le sue prime parole ai canali ufficiali della società

Ricomincia dalla Francia. Xherdan Shaqiri finito ai margini del progetto del Liverpool e cercato anche dalla Lazio, inizierà presto la sua nuova avventura in Ligue 1. L’ex Inter si è presentato ai suoi nuovi tifosi rilasciando un’intervista ai canali ufficiali della società francese. Ecco le sue parole:

«Penso che il progetto sia molto importante. Anche l’allenatore è stato fondamentale, mi ha chiamato e abbiamo parlato di tante cose. Avevo anche altre opzioni, ma dopo aver discusso e aver pensato alla storia di questo club…L’obiettivo è sempre quello di migliorare e vincere titoli e lo stesso è per me. Sono qui per aiutare il Lione a brillare di nuovo. La squadra ha una grande storia, deve vincere titoli, ovviamente giocare in Champions League ai massimi livelli».