Settore giovanile femminile, la Primavera sfiora l’impresa: i dettagli

Settore giovanile femminile, ecco il risultato delle giovani biancocelesti sul campo del Cesena

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Alla quinta giornata del campionato Primavera 2 Femminile le ragazze guidate da Pamela Pace sfiorano l’impresa sul campo del Cesena, prima della classe.

In terra romagnola, la Lazio Women mette in scena una prestazione maiuscola e rallenta il passo delle padroni di casa. E’ la squadra di mister Benedetti a partire con il piede sull’acceleratore, dopo appena 4 giri sul cronometro passano in vantaggio con la rete di Grossi. Le biancocelesti alzano i ritmi, creando gioco ed occasioni. Bisogna attendere il 35’ per acciuffare il pari, è Morato a mettere la firma sul match e portare il risultato sull’1-1. Nella ripresa, la partita è combattuta, sono continui i ribaltamenti di fronte, ma le biancocelesti non riescono a concretizzare negli ultimi metri. Al 28’ il Cesena rimane in inferiorità numerica, Magalotti viene spedita sotto la doccia anzitempo. Le capitoline provano il tutto e per tutto, al 40’ mister Pace preleva Mancini e manda in campo Livignani, esordio per la più giovane della squadra, salita in supporto dall’Under 17. E’ proprio l’attaccante classe 2009 a far sfiorare l’impresa alla Lazio, l’ultima azione della sfida passa dai suoi piedi, il tiro preciso e potente si stampa sul palo. Il legno salva il Cesena e lascia tanto amaro in bocca delle aquile. Cesena-Lazio Women termina 1-1, le ragazze di Pamela Pace fanno rientro nella Capitale con un’ottima prestazione e la consapevolezza di aver messo in difficoltà la capolista.

Nel prossimo weekend la Lazio Women Primavera ospiterà al ‘Green Club’ la Vis Mediterannea Soccer Women.