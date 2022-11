Settore giovanile, l’Under 15 vince il derby: tutti i risultati del sabato

Settore Giovanile, l’Under 15 di mister Gonini si è aggiudicata il derby contro la Roma grazie alla rete di Zangari

Se la Lazio di Sarri è ferma per via del mondiale, proseguono i campionati giovanili in cui spicca la vittoria Under 15 della formazione di Gonini per 1-0 grazie alla rete di Zangari al 50′ su calcio di rigore.

Bene anche le Under 13 PRO e 14, rispettivamente di Grassi e Colombo, vincenti 6-1 contro Frosinone e 2-4 contro il Tirreno Sanna.



Under 15

ROMA-LAZIO 0-1

Marcatore: 50′ rig. Zangari

ROMA: Marcaccini, Bonifazi (78′ Darboe), Piermattei (70′ Tosti), Basile, Carlaccini (78′ Caviglia), Maccaroni (70′ Legrottaglie), Mariani (78′ Loreti), Pallassini, Malafronte (70′ Virgilio), Modugno (41′ Luzi), Vella. A disp.: Sbaccanti, Menghini. All.: Scala



LAZIO: Russi, Noto, Di Marzio, Ciucci, Calvani, De Fraia (78′ De Pascalis), Lo Monaco, Reita (47′ Di Claudio), Saitta (68′ Petroni), Polinari, Zangari.A disp.: Giacomone, Papandrea, Costantino, De Angelis, Tempre, Romanelli. All.: Gonini

Under 14

TIRRENO SANNA-LAZIO 2-4

Marcatore: 25′ Lupino (T), 27′ Pavan (T), 33′, 73′ Diori (L), 68′ Materazzi (L), 71′ Palancica (L)

TIRRENO SANNA: Rapiti, Razzano, Rozzuto, Morria (71′ Salvi), Sentinelli, Bolognini, Pavan, Morsella, Sullivan (62′ Marcelli), Liberatore, Lupino (51′ Iafolla).A disp.: Roscioli, Di Bella, De Lella, Camillozzi. All.: Lombardi



LAZIO: Quadrelli, Makinwa (46′ Palancica, 81′ Cappuccini), Cannatelli, Da Parè, Berni Canani, Di Raimo (46′ Parla), De Angelis (57′ Materazzi), Bernardini, Gigante, Diori, Sbrana. A disp.: Gennaccari, Fusco, Florio, Borzi. All.: Colombo