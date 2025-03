Settore giovanile, la Lazio U16 non prende i 3 punti

Termina 1-1 il baby derby tra Lazio U16 e Roma: ecco com’è andata la sfida dei giovani biancocelesti contro i cugini

Non solamente la Serie A quest’oggi ma anche il settore giovanile è sceso in campo. Termina 1-1 l’attesissimo derby della Capitale tra la Lazio U16 e la Roma. Il match disputato al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ è stato teatro di grandi emozioni per una partita che era iniziata male per i classe ’09 delle aquile.

La squadra di Rughetti si è infatti trovata ad inseguire ma la rete di Lulaja riporta tutto in parità e regala un punto prezioso alla propria squadra. Il comunicato della società sul match:

«Non ci sono né vincitori, né vinti nel derby capitolino del campionato nazionale Under 16. La sfida del Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ tra Lazio e Roma termina 1-1. Le aquile classe 2009 di Simone Rughetti sono costrette a recuperare lo svantaggio, all’8’ Di Mascio porta i giallorossi in vantaggio. I biancocelesti non demordono ed al 16’ acciuffano il pari, è Lulaja ristabilire gli equilibri. La sfida continua a ritmi elevati, i padroni di casa siglano anche il raddoppio sempre con Lulaj, ma la gioia viene presto interrotta dal direttore di gara che dichiara la posizione di fuori gioco. Nella ripresa Lazio e Roma provano a prendersi i tre punti, ma al fischio finale il risultato non cambia. Il derby della Capitale termina 1 a 1, le aquile di Simone Rughetti mettono in cassaforte un punto prezioso e, a quattro giornate dalla conclusione della Regular Season, conquistano matematicamente l’accesso alle finali.».