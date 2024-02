Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: le giovani aquile mettono a segno l’en plein. Tutti i dettagli

Si conclude un fine settimana positivo per le squadre del Settore Giovanile della Lazio. Dall’Under 14 all’Under 18, vincono tutte le formazioni biancocelesti.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «L’Under 18 di mister Punzi si aggiudica lo scontro diretto con il Bologna 2-1 con le reti di Paolocci e Marinaj rimangono al quarto posto della classifica e in piena zona playoff.

I ragazzi di mister Procopio espugnano il campo del Cosenza 1-3. Entrano nel tabellino dei marcatori Polinari, De Cortes e Reita. L’Under 16 biancoceleste conquista la quarta vittoria consecutiva e difende il secondo posto della classifica.

La prima rete con l’aquile sul petto di Agrifoglio permette all’Under 15 di vincere sul campo del Cosenza. Le aquile di mister Galluzzo mettono in cassaforte la terza vittoria consecutiva e il terzo clean sheet.

Doppia vittoria per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio supera il Cassino Calcio 3-1 con il gol di Caputo e la doppietta di Ionta. I biancocelesti difendono imbattibilità e primato nel campionato Under 14 Regionale Eccellenza. Le aquile vincono anche sul campo del Frosinone 2-3, vanno a segno Caputo, Schettini Ambrosio e Salvati. La Lazio continua a rimanere nei piani alti della classifica del campionato nazionale Under 14 Pro, a -1 dalla vetta.

Si conclude un weekend più che positivo per le giovani aquile .

Tutti i risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 20^ Giornata

LAZIO-BOLOGNA 2-1

Marcatori: 23’pt Paolocci (L), 28’st Marinaj (L), 38’st Gattior (B)

LAZIO: Bosi, Ferrari, Ferri (45’st+2’ Ilas), Barone, Bordoni, Silvestri, Farcomeni (26’st Cuzzarella), Paolocci (), Marinaj (34’st Proromo), Gelli (45’st+2’ Urbano), Serra (34’st Cogo).

A disp.: Gagliano (GK), Iorio, Gningue, Plutnik.

All.: Punzi.

BOLOGNA: Happonen, Barbaro (26’st Di Pasquazio), Brighi (32’st Zonta), Gian (32’st Armaroli), Soldà, Occhi, Ferrari, Gattor, Tordiglione, Oliviero (22’st Matoni), Idaro (22’st Negri).

A disp.: Widmer (GK), De Stefano, Gori.

All.: Zappaterra.

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali -18^ Giornata

COSENZA-LAZIO 1-3

Marcatori: 40’pt Polinari (L), 14’st Italia (C), 19’st De Cortes (L), 32’st Reita (L)

COSENZA: Inturri, Patitucci (1’st Italia), Innocentini (37’st Savastano), Cotroneo, Fazio, Chiappetta, Zago (23’st Agrelli), Cavaliere (23’st Delia), Bartucci (32’st Bruno), Mazzulla, Perfetti (32’st Semilia).

A disp.: La Torre (GK), Formosa, Guardia.

All.: Garofalo.

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Calvani, Di Claudio (28’st Macerata), Di Marzio, Ciucci, Zangari ( 16’st De Cortes), Noto (10’st De Fraia), Polinari, Reita, Callarà (1’st Costantini).

A disp.: Croce (GK), Di Liberto, Foschi, Panariello, Fanku.

All.: Procopio

Under 15 Nazionali – 18^ Giornata

COSENZA-LAZIO 0-1

Marcatori: 11’st Agrifoglio (L)

COSENZA: Falbo, Baldino (35’st Capuano), Brusco (35’st Bianco), Cuconato, Perri, Caruso, Chiappetta (35’st Grisolia), Chiodo (35’st Brogno), Sconosciuto (39’st Dirane), Madeo (16’st Pastore), Trentinella (35’st Levato).

A disp.: Marra (GK), Falbo R..

All.: Tortelli.

LAZIO: Patarini, Iovane, Ferrante, D’Agostino (28’st Bellissima), Agrifoglio, Berni Canani, Materazzi (21’st Morucci), Morelli, Terracina (40’st Diori), Martellucci (40’st Palancica), Florio (21’st Dimaggio).

A disp.: D’Isanto (GK), Cannatelli, Cappuccini, Furstenberg Fassio.

All.: Galluzzo

Under 14 Pro -13^ Giornata

FROSINONE-LAZIO 2-3

Marcatori: 16’pt Caputo (L), 5’st Schettini Ambrosio (L), 7’st Tolomeo (F), 8’st Salvati (L), 35’st Massa (F)

FROSINONE: Crescenzi, Conti, Balan, De Luca (23’st Verdone), Grande, Antonelli, Xhemali (32’st Farina), Mastropietro (22’st Massa), Tacchi (8’st Cequozzi), Ranieri (7’st Montanaro), Tolomeo (27’st Della Rosa).

A disp.: Esposito (GK), Frara, Minotti.

All.: Pacini.

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Massarut, Monti, D’Innocenti (12’st Bartoletti), Caputo (18’st Pelle), Ricci Gab. (18’30’st Bocchino), Schettini Ambrosio, De Vincenzo (12’st Germani), Salvati(35’st Petronzi).

A disp.: Capasso (GK), Perandini, Berini, Umana.

All.: Rocchi.

Under 14 Regionali Eccellenza – 19^ Giornata

LAZIO-CASSINO CALCIO 3-1

Marcatori: 20’ pt rig. Caputo (L), 23’pt Masella (C), 22’st, 30’st Ionta (L)

LAZIO: Cau, Perandini (1’st Berini), Bartoletti, Germani, Cianchetti, Ricci Gian., Pelle (24’st Rizzo), Tosi (1’st Bocchino), Caputo, Paludi (1’st Umana), Petronzi (16’st Ionta).

A disp.: Capasso (GK), Spadoni, Pacolini, Gabrielli.

All.: Rocchi.

CASSINO CALCIO: Conte (30’st Canale), Pitzalis (16’st Fantaccione), Zampigli (16’st Rivera), Baglieri, De Ciccio, Sorge (6’st Cavallaro), Ritacco (25’st Zaccardi), Bastianello (18’st Morlupi), Avolcino, Masella (20’st De Vivo), Leonardi.

A disp.: /

All.: Azzoli».