Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: le giovani aquile conquistano 4 vittorie. Tutti i dettagli

Sui propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile biancoceleste.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «Si conclude un fine settimana più che positivo per le giovani aquile biancocelesti. Le squadre agonistiche del Settore Giovanile mettono in cassaforte 4 vittorie ed un pareggio, arriva anche una sconfitta.

Doppia vittoria per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio si aggiudica il derby contro la Roma per 4-3. Caputo fa esplodere il ‘Green Club’ all’ultimo respiro e, nel campionato nazionale Under 14 Pro, porta la Lazio a -1 dalla vetta occupata proprio dai giallorossi e dal Pescara. I ragazzi di Tommaso Rocchi difendono l’imbattibilità e si prendono la vetta del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. I biancocelesti vincono in goleada contro i pari età del GDC Ponte di Nona.

L’Under 15 di mister Galluzzo torna alla vittoria ed espugna Catanzaro 0-2 con le reti di Martellucci e Clarizia. Le aquile classe 2009. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Procopio, la Lazio vince in quel di Catanzaro 2-3 grazie alle reti di Callarà, Reita e Di Claudio. L’Under 16 biancoceleste difende il terzo posto della classifica.

Terza sconfitta consecutiva per l’Under 17 di mister Alboni. La Lazio perde nella trasferta di Bari 4-2. Alle aquile classe 2007 non sono sufficienti i gol di Santagostino e Carbone, ma la Lazio mantiene ancora il quarto posto della classifica.

L’Under 18 di Francesco Punzi disputa una delle migliori prestazioni della stagione, ma non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Milan. Ai biancocelesti manca solamente il gol per fare la prestazione perfetta e fare bottino pieno.

Si conclude un weekend con il segno più.

Tutti i risultati:

Under 18 Nazionali – 18^ Giornata

LAZIO-MILAN 0-0

LAZIO: Bosi, Ferrari, Ferri, Barone, Bordoni, Silvestri, Farcomeni, Paolocci, Marinaj (20’st Serra), Gelli (32’st Urbano), Ilas.

A disp.: Gagliano (GK), Milano, Proromo, Iorio, Gningue, Plutnik, Cogo.

All.: Punzi.

MILAN: Torriani, Eberini (21’st Sandler), De Bonis, Frugnoli, Grilli, Tezzele, Manto (36’st Bagarotti), Dotta (36’ stPace), Martinazzi, Lamorte, Ibrahimovic (27’st Insolito).

A disp.: Rugginenti (GK), Corradino, Di Siena.

All.: Terni.

Under 17 Nazionali -17^ Giornata

BARI-LAZIO 4-2

Marcatori: 23`pt Santagostino (L), 39` pt Carbone (L), 37`pt, 41`pt, 9`st De Martino (B), 45`st+4 rig. Polito (B)

BARI: De Giosa, Albo, Spadavecchia (33`st D`Elia), Cafagna, Polito, Brigida, Monetti (27`st Di Mola), Caputi (19`st Suriano), Spanó (1`st Milucci), De Martino (33`st Palumbo), La Bianca.

A disp.: Sanrocco (GK), Sollazzo, Virginia.

All.: Di Bari.

LAZIO: Mazzù (1`st Maioli GK), Scuto (1`st Di Bartolomeo), Trifelli (20`st Napolitano), Battisti, Francioli, Nebuloso, Curzi, Santagostino (20`st Canali), Carbone, Chiucchiuini (43`st Fitto), Miconi (27`st Polito).

A disp.: Muzi, Fazio, Mazzara.

All.: Alboni.

Under 16 Nazionali -16^ Giornata

CATANZARO-LAZIO 2-3

Marcatori: 2`pt Callarà (L), 12`pt Raimondi (C), 1`st Reita (L), 3`st Geraci (C), 4`st Di Claudio (L)

CATANZARO: Canino, D`Oppido (38`st Misiano), Rotundo (26`st Ferrise), Aloisio (26`st Mele), Grieco, Miceli, Geraci, Manfredi, Fiorentino, Raimondi, Deodati (17`st Favaró).

A disp.: Le Rose (GK), Morelli, Mancuso, Amato, Morrone.

All.: Spader.

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Calvani, De Fraia, Di Marzio, Ciucci, Zangari (35’st Macerata), Di Claudio (23’st Noto), Polinari (1’st De Angelis), Reita, Callarà (23’st Costantini).

A disp.: Croce (GK), Di Liberto, Cerroni, Materazzi, Panariello.

All.: Procopio.

Under 15 Nazionali 16^ Giornata

CATANZARO-LAZIO 0-2

Marcatori: 5’st Martellucci (L), 32’st Clarizia (L).

CATANZARO: Maiolino, Parentela (18’st Costanzo), Piccolo, Pellegrini, Grosso, Drago, Zangari, Sammaro (29’st Scarano), De Dio (7’st Cavaliere), Bruno (29’st Xu), Suppa (7’st Faragò).

A disp.: De Sensi (GK), De Giacomo, Viola, Aldi.

All.: Pezzano.

LAZIO: Patarini, Miloiu, Ferrante, Cappuccini (31’st Terracina), Agrifoglio, D’Agostino (35’st Bellissima), Dimaggio (15’st Morucci), Morelli, Clarizia (35’st Palancica), Martellucci, Florio (15’st Iovane).

A disp.: D’Isanto (GK), Diori, Berni Canani, La Grutta.

All.: Galluzzo.

Under 14 Pro – 12^ Giornata

LAZIO-ROMA 4-3

Marcatori: 14` pt Sperlonga (R), 19` rig. Schettini Ambrosio (L), 30`pt Salvati (L) 5`st Dos Santos Braga (R), 20` st Vanacore (R), 35`st +3` Caputo (L)

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Germani, Monti, Ricci Gian., Massarut, Ricci Gab. (27`st Caputo), Schettini Ambrosio, De Vincenzo (9`st Pelle), Salvati (15`st D`Innocenti).

A disp.: Cau (GK), Bartoletti,Berini, Bocchino, Ionta, Umana.

All.: Rocchi.

ROMA: Mastrocinque, Leoncavallo, Dattilo, Vasta, Gargiulo (21`st Del Tordello), Barbone, Vanacore, Presutti, Sperlonga, Bartolini (6`st De Rosa), Dos Santos Braga (30`st Ferretti).

A disp.: Carta (GK), Pasquali, Alfei, Costantini, Ingiugno, Tarnovetskyi.

All.: D`andrea.

NOTE: espulso 3`st Ricci Gian. (L)

Under 14 Regionali Eccellenza – 17^ Giornata

LAZIO-GDC PONTE DI NONA 10-1

Marcatori: 15’pt Pelle (L), 29’pt Caputo (L), 35’pt Umana (L), 4’st Gabrielli (L), 7’st Berini (L), 9’st, 10’st, 17’st Paludi (L), 28’st, 32’st Ionta (L), 29’st Mancini (P).

LAZIO: Capasso, Spadoni, Bartoletti, Tosi, Rizzo, D’Innocenti, Pelle (1’st Paludi), Berini, Caputo (1’st Gabrielli), Bocchino (1’st Ionta), Umana.

A disp.: Cau (GK), Tocci, Cianchetti.

All.: Rocchi.

GDC PONTE DI NONA: Manni, Proietti, Bitiqi, Bolli (21’st Serevide), Prezioso, Gianfermo, Marini (1’st Franchi), Mancini, Tavoloni (28’st Ianncaccone), Panzarino, Tocci (12’st Marinello).

A disp.: Martino (GK), Parmegiani, Marchetti.

All.: Grelli».