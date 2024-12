Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: l’U18 trionfa a Milano

Arriva la vittoria per l’unica squadra impegnata del Settore Giovanile biancoceleste

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO- Nella sola sfida disputata nel fine settimana, arriva la vittoria per l’unica squadra impegnata del Settore Giovanile biancoceleste.

L’Under 18 di Francesco Punzi vince nella trasferta lombarda contro i padroni di casa del Milan. Nel primo tempo, i rossoneri di mister Visconti passano in vantaggio con Domnitei, ma prima di far rientro negli spogliatoi sono gli stessi padroni di casa a permettere di pareggiare i conti alla Lazio con l’autorete di Del Forno. Nella ripresa le aquile classe 2007 tornano in campo più determinate, al 21’ il neo entrato Montano trova la rete del vantaggio biancoceleste. I capitolini continuano a macinare gioco ed azioni sfiorando la rete del tris, ma al triplice fischio Milan-Lazio termina 1-2.

Quinto risultato utile consecutivo per l’Under 18 di mister Punzi che conclude il 2024 con il sorriso e difendendo il sesto posto della classifica.

Under 15 e 16 osservano il turno di riposo nell’ultima giornata del girone d’andata. Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi rimangono al quarto posto della classifica, mentre l’Under 16 di Simone Rughetti rimane al terzo posto.

Si fermano i campionati del Settore Giovanile biancoceleste, tutte le squadre tornano in campo nel weekend dell’11 e 12 Gennaio.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 16^ Giornata

MILAN-LAZIO 1-2

Marcatori: 15’pt Domnitei (M), 45’pt autogol Del Forno (M), 21’st Montano (L)

MILAN: Bouyer (1’st Catalano GK), Cappelletti, Arnaboldi, Del Forno, Cullotta (26’st Batistini), Perin (40’st Melchionda), Gualdi (21’st Geroli), Lontani, Domnitei (40’st Cisse), Ossola

A disp.: Farioli, Ceriani, Lupo.

All.: Visconti.

LAZIO: Giacomone, Scuto, Trifelli (26’st Trabalza), Torbidoni (16’st Francioli), Pernaselci, Gatto, Canali, Fazio (16’st Montano), Marinaj (36’st Lauri), Milillo (26’st Mazzara), Curzi (36’st Di Venosa).

A disp.: Turrini (GK), Cangemi, Carbone.

All.: Punzi.

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 13^ Giornata

Turno di riposo

Under 15 Nazionali – 13^ Giornata

Turno di riposo

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza

SOSTA