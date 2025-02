Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: quattro vittorie per le giovani aquile

Settore giovanile Lazio, tutti i risultati del fine settimana. I dettagli

D i seguito i risultati del weekend del settore giovanile della Lazio.

RISULTATI DEL WEEKEND- Un weekend più che positivo per il Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale. Tra sabato 8 e domenica 9 Febbraio, volano quattro squadre delle giovani aquile, mentre due si arrestano.

I ragazzi di Francesco Punzi si lasciano alle spalle due sconfitte e si prendono lo scontro diretto contro il Sassuolo. Montano e Lauri siglano le reti, il portiere biancoceleste Turrini para un rigore sul finale per il trionfo dei biancocelesti. La Lazio Under 18 vince 1-2, ritrova i tre punti e rimane ben salda alla zona playoff.

Terzo risultato utile consecutivo per l’Under 17. Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio espugnano il campo della Salernitana con il risultato di 2-4. Mettono la firma sul match Zangari e Buonafede, mentre è doppietta per De Angelis. La Lazio difende il quarto posto della classifica e si porta a -1 dal Napoli terzo.

L’Under 16 di Simone Rughetti si ferma dopo 11 risultati utili consecutivi. La Lazio non riesce nell’impresa sul campo dell’Empoli. Le aquile tengono testa alla prima della classa (ancora imbattuta), la rete di Lulaj non è sufficiente ai biancocelesti, al triplice fischio vincono i padroni di casa 2 a 1. La Lazio rimane sul gradino più basso del podio ad un solo punto dalla Roma seconda.

La squadra Under 15 biancoceleste perde lo scontro diretto con l’Empoli. Le aquile classe 2010 guidate da Tommaso Rocchi fanno e disfano la sfida in terra toscana, le reti di De Vincenzo e Massarut illudono i capitolini, è l’autorete a regalare il bottino dei tre punti all’Empoli. La Lazio rimane ferma al sesto posto della classifica, raggiunta dal Frosinone.

I ragazzi di Matteo Grassi, conquistano la qualificazione matematica alla Fase Interregionale con due settimane d’anticipo. La Lazio vince di misura sul campo della Ternana grazie alla rete di Interlandi. I biancocelesti approfittano della sconfitta del Pescara (terzo) e, a due giornate dalla conclusione della prima fase del campionato nazionale Under 14 Pro, conquistano la certezza aritmetica di staccare il pass per la fase successiva.

Le aquile classe 2011 guidate da Valerio Gualdaroni vincono sull’ostico campo del Dabliu New Team 1-2 grazie alla doppietta di Coppola. La Lazio inanella la quarta vittoria consecutiva e, approfitta del passo falso del Grifone, per prendersi il secondo posto solitario del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 21^ Giornata

SASSUOLO-LAZIO 1-2

Marcatori: 3’pt Montano (L), 27’pt Chiricallo (S), 42’st Lauri (L)

SASSUOLO: Mantini (GK), Papaserio, Bolondi, Amendola, Sibilano, Petito, Belicchi (27’st Piccirillo), Acatullo (27’st Pirtuccio), Chiricallo, Mussini (27’st Pirtuccio), Goulart

A disp.: Del Rio (GK), Appiah, Scaldaferri, Gentile, Pracek

All.: Gilioli

LAZIO: Turrini (GK), Torbidoni, Trifelli, Pernaselci, Francioli, Iorio (8’st Fazio), Canali (1’st Di Bartolomeo), Santagostino (45’st Mazzara), Montano, Milillo, Curzi (27’st Lauri)

A disp.: Mazzu (GK), Cangemi, Boccardelli, Miconi, Carbone

All.: Punzi

Under 17 Nazionali – 18^ Giornata

SALERNITANA-LAZIO 2-4

Marcatori: 1’pt, 37’pt De Angelis (L), 32’pt Zangari (L), 28’st Buonafede (L), 38’st Iliev (S), 45’st Barba (S)

SALERNITANA: Guacci (GK), Tommasiello (1’st Iliev), Russo (24’st Anderson), Mancini, PEtrucci, De Amici (1’st Mazzoleni), Cerasoli (12’st Civitan), Belfiore, Leotta (3’st Barba), Marciano, Menduto (24’st Parisi)

A disp.: Giustino (GK), Bronzini

All.: De Santis.

LAZIO: Russi (GK), Castelli (22’st Margheri), De Cortes, Di Claudio, Di Marzio, Ciucci, Buonafede (33’st Cerroni), Palancica (33’st Cappuccini), De Angelis (22’st Romanelli), Callarà (3’st Lombardi)

A disp.: Fantasia (GK), Ferrante, Parla, Polinari

All.: Procopio

Under 16 Nazionali – 17^ Giornata

EMPOLI-LAZIO 2-1

Marcatori: 13’pt Isidori (E), 35’pt Lulaj (L), 20’st Perillo (E)

EMPOLI: Bernice (GK), Poggi, De Vita, Bruno (5’st Orlandi), Covelli, Lorenzi, Ciampelli (19’st Lupoli), Biondini, Perillo (36’st Ghizzani), Isidori (19’st Murolo), Landi.

A disp.: Magliano (GK), Ginestretti, Cianti, Terri

All.: Bacci.

LAZIO: Patarini (GK), Iovane, Ferrante, D’Agostino (35’st Morelli), Berni Canani, Agrifoglio, Dimaggio (29’st Materazzi), Lulaj, Clarizia, Martellucci, Cappuccini (20’st Bagliesi)

A disp.: Ronci (GK), Parente, Morucci, Aprea, Terracini, Alessandrini

All.: Rughetti

Under 15 Nazionali– 17^ Giornata

EMPOLI-LAZIO 3-2

Marcatori: 24’ pt Olivieri (E), 27’pt De Vincenzo (L), 37’pt Massarut (L), Di Pede (E), 22’st autogol Monti (L)

EMPOLI: Flaccadori, Suljevic, Mantovani, Oliveri, Russomando, Orlando F., Brogi, Mazzantini (34’st Crispino), Misciagna (34’st Cangiano), Olivieri, Di Pede

A disp.: Forno (GK), Uzeiri, Savelli, Lodi, Petreni, D’Ambrosi, Capitoni

All.: Lo Russo

LAZIO: Orlando G. (GK), Lombardo (26’st Petronzi), Rizzo (26’st Salvati), Monti, Reuben, Ricci Gian., Massarut (31’st Tocci), Ricci Gab. (31’st Germani), Tolomeo, De Vincenzo (12’st Mistretta), Caputo

A disp.: Salahoru (GK), Berini, Vagni, Schettini Ambrosio

All.: Rocchi

Under 14 Pro – 12^ Giornata

TERNANA-LAZIO 0-1

Marcatori: 11’st Interlandi (L)

TERNANA: Agosto (GK), Carlini (35’st Trotti), Genovesi G., Leandri (30’st Ratini), Betti (11’st Proietti), Gambino, Tintore, Fazzi, Ciorba (24’st Panetti), Di Pietro (11’st Leoni), Badini (17’st Diluvio).

A disp.: Calcagno (GK), Storri, Sabuzi

All.: Battistoni

LAZIO: Sanna (GK), Tirotta (26’st De Renzi), Boveri, Kerxhaliu, Manzi, Casali, Fusco (7’st Girotti), Interlandi (30’st Pastano), Coppola, Musah (26’st Galli), Pellegrino (15’st Rotondi).

A disp.: Corbelli (GK), Becchetti, Fokou, Alvaro

All.: Grassi

Under 14 Regionali Eccellenza – 17^ Giornata

DABLIU NEW TEAM-LAZIO 1-2

Marcatori: 18’pt, 16’st Coppola (L), 35’st +2’ Innella (D)

DABLIU NEW TEAM: Dim (GK), Polinari (16’st Innella), Paolella (28’st Zera), Squillaci, Pini, Martinelli (6’st Giovannotti), D’Alessandri, Cerracchio, Gasparini, Banu (23’st Giorgianni), Zaccagnini (17’st Bellomo)

A disp.: Zonetti (GK), Borgia, Marimpietri, Fanfoni

All.: Giulitti

LAZIO: Corbelli (GK), Polidori, De Renzi (28’st Pacilli), Fiorentini, De Paolis, Basile (19’st Boveri), Rocchi (6’st Fusco), Fania, Coppola, De Angelis (34’st Frezza), Galli

A disp.: Sanna (GK), Roncoloni, Chiaro, Isidori.

All.: Gualdaroni