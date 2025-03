Settore giovanile Lazio, il programma del weekend...

Settore giovanile Lazio, ecco tutti gli impegni del weekend delle giovani aquile. I dettagli

Di seguito il programma del weekend del Settore giovanile della Lazio.

IL PROGRAMMA– Un altro weekend è alle porte. Sono 4 le squadre giovanili biancocelesti a scendere in campo, tra sabato 15 e domenica 16 marzo, in un fine settimana ricco di big match.

Sabato, come di consueto, sono protagonisti i ragazzi di Valerio Gualdaroni. Scontro d’alta quota nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza, la Lazio, seconda in classifica attende al ‘Green Club’ l`Urbetevere capolista. La squadra di via della Pisana è imbattuta da inizio stagione, serve la prestazione perfetta dei biancocelesti per cercare di prendere punti contro gli avversari per rimanere sul podio.

Domenica è la volta dei campionati nazionali.

Un doppio derby capitolino attende Under 15 e Under 16. Alle ore 13:30 al Centro Sportivo La Borghesiana aprono le danze i ragazzi dell Under 15 di Tommaso Rocchi. La Lazio ospita la Roma. Le aquile classe 2010 devono cercare di rimanere nella zona playoff, mentre i giallorossi, secondi in classifica, puntano alla vetta. A seguire, alle ore 15:30, la stracittadina Lazio-Roma valida per il campionato nazionale Under 16. I ragazzi di Simone Rughetti devono rialzarsi dopo la sconfitta con la Fiorentina. La Lazio, terza in classifica, vuole replicare la vittoria dell andata per agganciare la Roma al secondo posto. I giallorossi, hanno tutte le intenzioni di prendersi la rivincita e allungare il passo sulle aquile.

L Under 18 di Francesco Punzi fa visita all Empoli. Le aquile classe 2007 hanno messo nel mirino i toscani per prendersi la rivincita sulla sconfitta dell’andata e inanellare il sesto risultato utile consecutivo. La squadra toscana, é in piena corsa per agguantare la zona playoff, sono 10 le lunghezze a distanziare le due compagini.

Sosta di campionato per i ragazzi di Gianluca Procopio. Il campionato Under 17 riprende, dopo gli impegni delle nazionali di categoria, e ritorna nel prossimo fine settimana.

Tutto è pronto per un altro weekend ricco di sfide, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 26^ Giornata

EMPOLI-LAZIO

Domenica 16 Marzo, ore 15:30 Centro Sportivo ‘Monteboro’- Empoli

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 22^ Giornata

LAZIO-ROMA

Domenica 16 Marzo, ore 15:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’- Roma

Under 15 Nazionali – 22^ Giornata

LAZIO-ROMA

Domenica 16 Marzo, ore 13:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’- Roma

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 22^ Giornata

LAZIO-URBETEVERE

Sabato 15 Marzo, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’- Roma