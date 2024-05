Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’Under 14 vola verso il sogno. Tutti i dettagli sugli impegni dei biancocelesti

L’ultimo weekend del mese di maggio vede coinvolte le uniche due squadre biancocelesti rimaste ancora in gioco. Tra sabato 25 e domenica 26 sono protagoniste Under 18 e Under 14.

L’Under 18 di Francesco Punzi, domenica mattina, sarà impegnata sul campo del Lecce, sfida valida per l’ultima giornata della Regular Season. Le aquile classe 2006 sono già qualificate ai playoff come quarta della classe. Bisogna attendere la conclusione dei 90’ di tutte le altre sfide per scoprire il prossimo avversario della Lazio nella fase finale: c’è bagarre per il quinto e sesto posto. Come riportano i canali ufficiali del club.

Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi iniziano il loro percorso verso il sogno Scudetto. La Lazio ha conquistato, per la prima volta in assoluto, l’accesso alle Final Four del campionato nazionale Under 14 Pro. Nella semifinale, in programma sabato 25 maggio alle ore 16:00 presso il Centro Preparazione Olimpica di Formia, più precisamente allo Stadio ‘Nicola Perrone’, i biancocelesti sfideranno i pari età dell’Hellas Verona. In palio c’è il pass per la finalissima per il titolo, in programma la domenica alle ore 14:30. Nell’altra semifinale si affronteranno Genoa e Inter. La Lazio è entrata a far parte delle quattro squadre più forti d’Italia, ma ora manca un piccolo tassello per riscrivere la storia. Le giovani aquile di mister Rocchi sono pronte a volare.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 34ª giornata

LECCE-LAZIO

Domenica 26 maggio, ore 11:00 Centro Sportivo ‘Kick Off’ – Lecce

Under 14 Pro – Final Four, Semifinale

HELLAS VERONA-LAZIO

Sabato 25 maggio, ore 16:00 C.P.O. di Formia, ‘Stadio Nicola Perrone’ – Formia (LT).