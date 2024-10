Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’Under 18 attende l’Atalanta

Settore giovanile Lazio, tutti gli impegni delle giovani aquile

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Le giovani aquile sono pronte ad affrontare un altro weekend ricco di sfide. Tra sabato 12 e domenica 13 Ottobre sono 5 le squadre agonistiche a scendere in campo.

Come di consueto, aprono il fine settimana i ragazzi di Valerio Gualdaroni. Le aquile classe 2011 attendono al ‘Green Club’ i pari età del Dabliu New Team, sfida valida per la quarta giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Domenica è la volta delle categorie nazionali. L’unico impegno in trasferta riguarda l’Under 17 di Gianluca Procopio. I ragazzi classe 2008 volano a Catanzaro e vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva. I giallorossi hanno ottenuto una sola vittoria in cinque gare, è comunque da non sottovalutare la sfida contro i calabresi.

L’Under 18 di Francesco Punzi ospita l’Atalanta al ‘Salaria Sport Village’. Alla sesta giornata di campionato, sono solamente due le lunghezze a distanziare le due squadre: La Lazio a quota 10, i nerazzurri fermi ad 8 punti. I biancocelesti vogliono dare continuità ad un avvio di stagione più che positivo.

Doppio impegno casalingo, questa volta al ‘Green Club’, per Under 15 ed Under 16. Le due compagini biancocelesti attendono l’Empoli. I primi a scendere in campo, alle ore 11, sono i ragazzi di Tommaso Rocchi. Le aquile classe 2010 devono ripartite dalla determinazione di Palermo per cercare di lasciarsi alle spalle i toscani, attualmente dietro di 2 lunghezze. Situazione differente per la categoria Under 16. La squadra guidata da Simone Rughetti, deve risollevarsi dopo la sconfitta di Palermo e, domenica alle ore 13, sfida l’Empoli capolista a punteggio pieno. Sicuramente un big match per le aquile classe 2009.

Tutto è pronto per iniziare un altro weekend ricco di sfide.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 6^ Giornata

LAZIO-ATALANTA

Domenica 13 Ottobre, ore 11 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 17 Nazionali – 6^ Giornata

CATANZARO-LAZIO

Domenica 13 Ottobre, ore 10:30 Centro Tecnico Federale FIGC-LND – Catanzaro

Under 16 Nazionali – 4^ Giornata

LAZIO-EMPOLI

Domenica 13 Ottobre, ore 13 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

Under 15 Nazionali – 4^ Giornata

LAZIO-EMPOLI

Domenica 11 Ottobre, ore 13 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – 4^ Giornata

LAZIO-DABLIU NEW TEAM

Sabato 12 Ottobre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma