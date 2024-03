Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: scontro diretto per l’Under 18. Ecco tutti gli impegni delle giovani aquile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il programma del weekend del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito tutti i dettagli.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND– «Si avvicina un altro weekend che vede impegnate le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale, ultimo fine settimana prima della sosta pasquale. Sono quattro le sfide in programma e tutte nella giornata di domenica 24 marzo.

L’Under 18 di Francesco Punzi se la vede sul campo del Genoa. Uno scontro diretto tra i biancocelesti sesti in classifica con 38 punti e i liguri dietro di due sole lunghezze. Le aquile classe 2006 devono conquistare il bottino pieno per difendere la zona playoff.

Turno di riposo per l’Under 17, i ragazzi di Marco Alboni tornano in campo il 7 aprile per la sfida casalinga contro la Fiorentina.

Under 15 e 16 attendono il Frosinone al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. I primi a scendere in campo alle ore 12:30 sono i ragazzi di Giorgio Galluzzo. La Lazio deve mettersi alle spalle la sconfitta contro la Roma per riprendere il volo. Una sfida ostica contro i gialloblu che vogliono prendersi la zona playoff. A seguire alle ore 15, è uno scontro diretto quello dell’Under 16 di Gianluca Procopio. La Lazio terza in classifica affronta il Frosinone quinto, dietro di quattro lunghezze. La Lazio deve reagire dopo la sconfitta contro i giallorossi, soprattutto per difendere il gradino più basso del podio.

Un solo impegno per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. E’ già in sosta il campionato Under 14 Regionali Eccellenza, mentre è in programma l’ultima sfida della regular season per il campionato nazionale Under 14 Pro. I ragazzi di Tommaso Rocchi vanno in quel di Perugia. I biancocelesti hanno già conquistato l’accesso matematico alla Fase Interregionale, ma non hanno intenzione di fermarsi, c’è un primato da difendere.

Tutto è pronto per un altro weekend ricco di sfide, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 25^ Giornata

GENOA-LAZIO

Domenica 24 Marzo, ore 14 Campo ‘Begato’ – Genova

Under 17 Nazionali -23^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 16 Nazionali -23^ Giornata

LAZIO-FROSINONE

Domenica 24 Marzo, ore 15 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 15 Nazionali – 23^ Giornata

LAZIO-FROSINONE

Domenica 24 Marzo, ore 12:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 14 Pro -18^ Giornata

PERUGIA-LAZIO

Domenica 24 Marzo, ore 16 Centro Sportivo ‘Paolo Rossi’ – Perugia

Under 14 Regionali Eccellenza

SOSTA».