Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile

Settore giovanile Lazio, ecco tutti gli impegni del fine settimana delle giovani aquile. I dettagli

Di seguito il programma del weekend del settore giovanile della Lazio.

COMUNICATO- i appresta ad iniziare un altro fine settimana ricco di impegni per le giovani aquile. Tra sabato 18 e domenica 19 scendono in campo tutte le categorie agonistiche della Prima Squadra della Capitale.

Sabato pomeriggio, aprono le danze, i ragazzi di Valerio Gualdaroni. Inizia il girone di ritorno del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, la Lazio attende i pari età dell’Academy Ladispoli al ‘Green Club’.

Domenica è la volta delle categorie nazionali.

E’ derby per le aquile di Matteo Grassi. Nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato nazionale Under 14 Pro, Lazio ospita la Roma. Una stracittadina che vale il primato: i biancocelesti si trovano al secondo posto della classifica, i giallorossi avanti di un solo punto, un derby che può valere il sorpasso.

Inizia il girone di ritorno del campionato Under 18. La sfida del ‘Salaria Sport Village’ è uno scontro diretto tra Lazio e Parma. I biancocelesti di Francesco Punzi, quinti in classifica, attendono i ducali, dietro di una sola lunghezza. La Lazio vuole prendersi la rivincita sulla sfida d’andata e dare continuità ai risultati, ha messo nel mirino il settimo score utile consecutivo.

Sfide in trasferta per Under 15, 16 e 17.

Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio fanno visita al Palermo. L’Under 17 deve rialzarsi dopo la sconfitta con il Bari per rimanere nei piani alti della classifica, lasciandosi alle spalle proprio una diretta concorrente per la zona playoff.

L’Under 15 di Tommaso Rocchi è impegnata nella trasferta di Salerno. Un big match per le aquile classe 2010 che devono difendere il quarto posto della classifica contro una squadra che si trova dietro di due sole lunghezze. Partita apparentemente più semplice per l’Under 16 di Simone Rughetti. La Lazio dal suo terzo posto della classifica affronta la Salernitana che occupa la zona bassa della classifica. Le aquile classe 2009 non devono sottovalutare la sfida per mettere in cassaforte il decimo risultato utile consecutivo.

Un programma ricco, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali e volare in alto.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 18^ Giornata

LAZIO-PARMA

Domenica 19 Gennaio, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 17 Nazionali – 15^ Giornata

PALERMO-LAZIO

Domenica 19 Gennaio, ore 15 campo ‘Pasqualino Stadium’ – Carini (PA)

Under 16 Nazionali – 15^ Giornata

SALERNITANA-LAZIO

Domenica 19 Gennaio, ore 15 campo ‘Vincenzo Volpe’ – Salerno

Under 15 Nazionali – 15^ Giornata

SALERNITANA-LAZIO

Domenica 19 Gennaio, ore 12:30 campo ‘Vincenzo Volpe’ – Salerno

Under 14 Pro – 9^ Giornata

LAZIO-ROMA

Domenica 19 Gennaio, ore 15 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – 14^ Giornata

LAZIO-ACADEMY LADISPOLI

Sabato 18 Gennaio, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma