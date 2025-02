Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile

Settore giovanile Lazio, ecco tutti gli impegni del fine settimana delle giovani aquile

Si seguito il programma del weekend del Settore giovanile della Lazio.

PROGRAMMA- Le aquile del Settore Giovanile biancoceleste sono pronte ad affrontare l’ultimo weekend del mese di Febbraio. Tra sabato 22 e domenica 23 sono cinque le sfide in programma, settimana di sosta solamente per il campionato nazionale Under 17.

Sabato, come di consueto, aprono il fine settimana i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio fa visita ai pari età della Boreale, i biancocelesti vogliono tornare a volare per rimanere ai piani alti del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Domenica, è il turno delle categorie nazionali. L’unica sfida casalinga vede protagonista la squadra di Matteo Grassi. La Lazio attende il Pescara, partita valida per l’ultima giornata del campionato nazionale Under 14 Pro. I biancocelesti classe 2011 già hanno staccato il pass per la fase successiva.

Doppio impegno contro la Juve Stabia per Under 15 e 16. La squadra di Tommaso Rocchi va a caccia dei primi tre punti nel girone di ritorno per ritrovare morale e risalire la classifica. A seguire, l’Under 16 guidata da Simone Rughetti ha tutte le intenzioni di non commettere passi falsi per difendere il secondo posto. Da non sottovalutare la Juve Stabia, nonostante l’ultimo posto della classifica, risulta essere una squadra ostica.

L’Under 18 di Francesco Punzi è impegnata sul campo dell’Atalanta. Le aquile classe 2007 cercano la terza vittoria consecutiva per difendere la zona playoff e allungare il passo sulle dirette concorrenti.

Le giovani aquile sono pronte ad affrontare un altro weekend ed a spiegare le ali.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 23^ Giornata

ATALANTA-LAZIO

Domenica 23 Febbraio, ore 11 Centro Sportivo ‘Bortolotti’ – Ciserano (Bergamo)

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 19^ Giornata

JUVE STABIA-LAZIO

Domenica 23 Febbraio, ore 14:30 Stadio ‘Romeo Menti’ – Castellamare di Stabia (Napoli)

Under 15 Nazionali– 19^ Giornata

JUVE STABIA-LAZIO

Domenica 23 Febbraio, ore 12:30 Stadio ‘Romeo Menti’ – Castellamare di Stabia (Napoli)

Under 14 Pro – 14^ Giornata

LAZIO-PESCARA

Domenica 23 Febbraio, ore 12 Centro Sportivo ‘Green Club’- Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – 19^ Giornata

BOREALE-LAZIO

Sabato 22 Febbraio, ore 15 Campo ‘Don Orione’ – Roma